Alice Nardo gioca per l'oro europeo

CERIGNOLA - Sarà di nuovo Italia - Serbia, come tre giorni fa, ma questa volta in palio c'è il titolo europeo Under 21. E Alice Nardo gioca per l'oro continentale.

La pozzolese ha vissuto, con le compagne, una semifinale intensa e lottata, il secondo successo, nella rassegna, al quinto set con la Turchia. In un PalaTatarella gremito, con un tifo pazzesco, un'altra impresa, con il contributo, anche, della schiacciatrice cresciuta nell'Alessandria Volley.

Dopo un primo set piuttosto falloso, vinto dalle turche 25/23, le ragazze di coach Luca Pieragnoli tornano padrone del gioco, 25/17, e ribaltano il punteggio a loro favore, 25/21. Non è ancora finita: le turche ci credono, 25/17 per loro e verdetto al tiebreak. Che inizia in grande equilibrio, ma Nardo e compagne sono brave anche a gestire le tensioni e trovare il punti decisivi per il 15/12.

Oggi la sfida per lo scettro. Contro le serbe, già battute nell'ultimo match della pool1 con una emozionante rimonta, dallo 0/2 al 3/2. Le avversarie hanno avuto vita facile contro la Polonia, 3/0: la finalissima mette di fronte le due squadre più forti e Alessandria fa il tifo per Alice, talento del volley italiano. Alle 20 si gioca, diretta streaming sul sito della Federvolley e della Cev.