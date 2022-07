Grigi, i giorni delle scelte. Per società e squadra

ALESSANDRIA - Due gruppi, uno in vantaggio, e sarebbe espressione del territorio piemontese, contatti già iniziati qualche mese fa, ma la proprietà avrebbe deciso di far slittare una eventuale trattativa a fine campionato, confidando, forse, in condizioni migliori in caso di salvezza.

Se questi sono i giorni degli ultimi scambi di documenti (c'è anche un gruppo lombardo ancora in corsa), da lunedì la propsettiva è una sola, dentro o fuori. Di Masi fuori di scena, perché ha ceduto, come dal 1° giugno ha annunciato di voler fare. Oppure Di Masi ancora dentro, con idee già annunciate, solo i giovani.

Oggi avrebbe dovuto essere il giorno del raduno: ai giocatori sotto contratto, infatti, era stato mandato un programma di lavoro, per non arrivare troppo 'digiuni', anzitutto fisicamente. Era valido fino a oggi, venerdì 15, può slittare a lunedì 18, con l'aggiunta di 'esercizi' in più. Una partenza che, però, potrebbe scivolare ancora in avanti: al prossimo weekend, al 22 almeno per visite e testprologo alla prima seduta sul campo che, salvo ulteriori spostamenti in avanti, sarà lunedì 25 luglio, a 33 giorni dalla prima di campionato. Ma il giorno importante potrebbe essere il 18.

Così c'è una settimana in più per chiudere la trattativa, spostando sui nuovi dirigenti ogni decisione su programmi, interpreti e costi. Che siano giorni decisivi è chiaro da molti 'dettagli': anche il fatto che l'ìncontro con il nuovo sindaco sarebbe stato spostato da questo weekend alla prossima settimana, perché potrebbero cambiare i contenuti, anche con l'eventuale presentazione degli acquirenti.

A parte Chiarello, che da una settimana è a Casena, gli altri giocatori sotto contratto pare abbiano deciso di attendere gli sviluppi societari prima di valutare un mercato che è ancora nelle battute iniziali.