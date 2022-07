"Frammenti del '900": concerto a Palazzo Ghilini

ALESSANDRIA - Giovedì 14 luglio nel cortile di Palazzo Ghilini, ad Alessandria, ultimo appuntamento del calendario concertistico estivo organizzato da CulturAle Asm Costruire Insieme in collaborazione con Prefettura, Provincia e Comune

di Alessandria, grazie agli artisti di Stabilimento delle Arti e Artemusica Alessandria.

A esibirsi il Duo Syrinx composto dai musicisti liguri Michele Menardi Noguera flautista e Luca Sciri clarinettista.

Il Duo Syrinx, costituitosi nel 2006 si propone di esplorare a fondo la letteratura musicale per questa particolare formazione in cui le personalità in un certo modo complementari dei due strumenti, dialogano, si contrappongono, si uniscono nel fare musica.

Il duo ha tenuto già molti concerti in Italia e all’estero con crescente successo e alcuni compositori come Pino Briasco, Marco Lombardi e Roberto Cittadini gli hanno dedicato alcune musiche. Michele Menardi Noguera e Luca Siri vantano inoltre anche collaborazioni con la Rai.



La prima parte del concerto è dedicata a brani del ‘900 originali per flauto e clarinetto, la seconda parte è dedicata a colonne sonore di celebri film riarrangiate per questo particolare duo.

Il concerto del Duo Syrinx, con inizio alle ore 21.15, si preannuncia quindi come un’occasione da non

perdere. La direzione artistica delle serata è curata da Michela Maggiolo e Ivana Zincone.

L’ingresso al concerto è libero. Prenotazione all’indirizzo mail serviziomusei@asmcostruireinsieme.it.