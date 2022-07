Colpo Luese Cristo, firma Lorenzo Simone

ALESSANDRIA - "La rosa è quasi pronta". In quel 'quasi', pronunciato dal direttore generale Daniel Romeo, c'era la determinazione della Luese Cristo Alessandria di aggiungere ancora, non solo giovani. Per essere protagonista in Eccellenza.

Pochi minuti fa la firma di Lorenzo Simone, trequartista classe 1996, "corteggiato da mezzo Piemonte, anche in serie superiore. Siamo felici e orgogliosi - sottolinea Romeo - che Lorenzo abbia scelto noi, convinto della bontà del progetto della Luese Cristo".

Prodotto del settore giovanile dell'Alessandria Calcio, a 19 anni il debutto in D con il Chieri, 57 presenze e 7 reti in due stagioni e la conquista della Coppa Italia di categoria. Poi ancora D, due anni a Casale, 59 gare e 9 reti. Negli ultimi tre campionato sempre Eccellenza, Castellazzo, Canelli e San Domenico Savio, 59 gettoni, impreziositi da 25 centri.

Alla firma era presente anche il dirigente Danilo Adragna, anche come main sponsor (Matteo Adragna Trasporti) della squadra.