Felizzano: colpo nella notte in tabaccheria, ma suona l’allarme

FELIZZANO - Banditi in azione la scorsa notte in paese. Obiettivo la tabaccheria di via Paolo Ercole.

L’esercizio pubblico era chiuso per ferie fino al 24 quindi è probabile che i ladri abbiano pensato di agire indisturbati. Invece è suonato l’allarme e non hanno potuto fare altro che scappare dirigendosi verso l’autostrada.

Il bottino, fortunatamente, non è ingente.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Le indagini sono in corso.