Vittoria Rapetti in nazionale

ALESSANDRIA - La convocazione è arrivata dalla direzione tecnica della Federazione italiana di atletica leggera, anticipazione della lettera ufficiale del Coni: Vittoria Rapetti vestirà la maglia azzurra all'European Youth Olympic Festival, la rassegna continentale, con 11 discipline, in programma dal 24 al 30 luglio a Banská Bystrica, in Slovacchia.

La portacolori dell'Atletica Alessandria, studentessa dell'Istituto Volta, che il 18 giugno ha conquistato il titolo italiano nel lancio del giavellotto, è stata chiamata nella selezione dell'Italia per l'atletica leggera per una manifestazione considerata l'Olimpiade, europea, dei giovani talenti.

Partenza il 23 da Roma, rientro il 31. "Vittoria, sono fiero e orgoglioso - sottolinea coach Roberto Meda - come tuo allenatore per i risultati che hai ottenuto e per il traguardo importante che vivrai".