Alessandria "adotta" cuoche venezuelane

ALESSANDRIA - Un’iniziativa solidale volta a cercare di garantire un futuro roseo a pasticciere e imprenditrici del Venezuela.

È l’obiettivo del Club Papillon di Alessandria, fondato da Paolo Massobrio, in occasione dei trent’anni di attività.

Papillon ha proposto le Cene in Compagnia, ovvero, come spiegano i promotori, «momenti di incontro che hanno portato oltre 500 persone a condividere un pasto raccogliendo a fine serata un contributo libero, come se si fosse stati in trattoria».



L’iniziativa segue il percorso iniziato nel 2020 con Alejandro Marius e la sua associazione venezuelana chiamata ‘Trabajo y Persona’.

Questa è «una realtà che da anni si dedica a programmi sociali di formazione professionale orientati all’imprenditoria e all’autoimpiego, rivolti in particolare alle fasce più deboli della popolazione».

Le Cene in Compagnia, in particolare, sono state finalizzare a “adottare una cuoca”, ovvero una persona che sia in grado di insegnare a cucinare alle donne venezuelane nell’ottica dell’inserimento sociale. Le donne venezuelane fin qui coinvolte sono dieci.