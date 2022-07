Nasce il polo delle chiusure "di lusso"

Con l'acquisizione dell'azienda veneta Labrenta, Guala Closures ha consolidato la sua posizione su mercato di tappi e chiusure 'luxury'. Gli attuali azionisti di Labrenta (Gianni e Amerigo Tagliapietra – rispettivamente CEO e VP Business Development) reinvestiranno in Guala Closures e assumeranno incarichi manageriali.

Labrenta è nata nel 1971 e produce chiusure personalizzate per circa 800 clienti nel mondo, grazie ai suoi 30 brevetti . Ha stabilimenti in Italia, Brasile e Messico oltre ad una presenza commerciale negli Stati Uniti. 30 milioni di euro il suo ultimo fatturato. Labrenta è anche nel mercato dei tappi di sughero grazie alla controllata portoghese Anacorks

Gabriele Del Torchio, Presidente e Amministratore Delegato di Guala Closures ha commentato: “Labrenta è un’ottima realtà aziendale, innovativa, con un forte radicamento sul territorio, un know-how importante, un team strutturato e un management con una visione strategica di lungo periodo. L’acquisizione di Labrenta rappresenta per il nostro Gruppo un’importante opportunità che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel nostro piano strategico e al rafforzamento della già rilevante presenza nel segmento luxury. Le esperienze imprenditoriali di Gianni ed Amerigo Tagliapietra saranno fondamentali per aiutarci in questa nuova fase di sviluppo. L’attuale stabilimento di Breganze diventerà un importante centro di ricerca, sviluppo e produzione di chiusure luxury per il nostro Gruppo”.

Gianni Tagliapietra, CEO di Labrenta: “Labrenta ed il suo team per me ed Amerigo sono come una grande famiglia, cresciuta con noi anno dopo anno tra sfide e soddisfazioni e desideriamo che, anche in futuro, cresca forte e riesca a realizzare tutte le

sue aspirazioni. L’amore per il design e la tecnologia, la qualità produttiva, la sostenibilità e il team sono tra i valori portanti di Labrenta. Negli ultimi anni ci siamo resi conto di come il mondo stesse cambiando a una velocità formidabile, richiedendo altrettanta rapidità di azione e reazione da parte di noi imprenditori. Abbiamo trovato in Guala Closures un gruppo che condivide i nostri valori ed un leader mondiale che ci permetterà di continuare a crescere".