Cosenza, idea Pisseri. Catanzaro insiste con Prestia

ALESSANDRIA - Il Catanzaro insiste: per la formazione calabrese, che il ds Giuseppe Magalini sta costruendo per puntare alla B, Giuseppe Prestia è un obiettivo dichiarato per la difesa.

Per il capitano sarebbe un ritorno in una società in cui ha già militato, nella stagione 2016 - 2017. Da quest'anno il centrale sarebbe diventato 'giocatore bandiera' dei Grigi, dopo quattro campionati, ma anche lui, come tutti i compagni a cui il presidente Luca Di Masi ha detto di considerarsi "liberi di trovare un'altra squadra", ha le valigie pronte.

Marietta, Filip, Ghiozzi: è 'piano B'? Primo contratto da professionista. Uno dei gruppi avrebbe chiesto di dimezzare i contratti in essere

Per il ruolo la società calabrese sta valutando anche Nicolò Brighenti, svincolato dal Frosinone, ma Prestia è considerato in vantaggio.

Destino possibile in Calabria anche per Matteo Pisseri, che può avere la chance di proseguire la carriera in B. Nelle ultime ore, infatti, il Cosenza ha sondato il giocatore, che ha la concorrenza di Stefano Gori, rientrato alla Juventus dal prestito a Como