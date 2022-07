Smart City: il Tar respinge il ricorso di Enel Sole

Via libera dal Tar del Piemonte alla realizzazione del progetto Smart City del Gruppo Amag in project financing: il Tribunale amministrativo regionale ha infatti respinto il ricorso di Enel Sole, relativo alla concessione dell’energia elettrica per l’illuminazione pubblica di Alessandria, dichiarandolo improcedibile. Enel Sole è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali.

I giudici hanno sposato in pieno le tesi sostenute dal Gruppo Amag e in particolare:

il Consorzio Amag Servizi ha agito quale centrale di committenza in nome e per conto del Gruppo Amag il quale a sua volta aveva ricevuto mandato dal Comune di Alessandria di avviare il percorso per realizzare la Smart City

la procedura di riscatto degli impianti è stata conclusa, sebbene dopo la pubblicazione del bando.

Alessandria, la rivoluzione della “Smart City” A Palazzo Rosso la presentazione del progetto del Gruppo Amag

“Non avevo dubbi – sottolinea Paolo Arrobbio, presidente del Gruppo Amag - sul fatto che ci fossimo mossi in maniera assolutamente corretta, efficace e trasparente, nonostante indiscutibili ritardi nella messa a punto delle procedure di trasferimento della proprietà dei pali dell’illuminazione comunale, non imputabili ad Amag. Ora quel che conta è però soltanto il risultato: la Smart City, per come è stata pensata, elaborata e progettata nel corso di un triennio (e non certamente in campagna elettorale: ho sentito dire anche questo) rappresenta un progetto di assoluta eccellenza, senza eguali in Italia, grazie al quale Alessandria ha l’occasione, imperdibile, di proiettarsi nel futuro, e di diventare non solo una città, ma un’area vasta, all’avanguardia in Europa. Bloccare ora questo progetto, giunto ad una fase avanzata del percorso, o snaturarne la natura e i contenuti, significherebbe davvero non averne compreso la valenza strategica e ridurre il tutto a beghe di contrapposizione politica locale. Auguro allo splendido team che abbiamo costruito in questi anni, costituito da personale Amag e da qualificati partner e consulenti, di poter completare la realizzazione della Smart City, per il bene di tutta la comunità alessandrina”.