Castelceriolo: fiamme in discarica, al lavoro i Vigili del Fuoco

CASTELCERIOLO - AGGIORNAMENTO ORE 23.30 - Le prescrizioni imposte dopo gli incendi dello scorso anno ed eseguite all'interno della discarica hanno permesso di contenere le fiamme. I muri di separazione creano come dei box compartimentati che non hanno permesso che il fuoco di propagasse in maniera ampia a tutta l'area di deposito ma fosse più confinato. Una situazione più semplice da gestire soprattutto per i Vigili del Fuoco che in una mezz'ora sono riusciti a spegnere il rogo. In sostanza sono bruciati dei materassi.

Sul posto era presente il direttore del Dipartimento alessandrino dell'Arpa Marta Scrivanti, ed era previsto anche l'arrivo dei tecnici per i rilievi.

AGGIORNAMENTO ORE 22.53 - L’allarme all’interno della discarica di Castelceriolo sta rientrando. Fortunatamente non si è trattato di un incendio di vaste proporzioni come gli anni scorsi ma sul posto sono dovute intervenire più squadre di Vigili del Fuoco che stanno rientrando alla base.

La centrale operativa dei pompieri ha avvertito immediatamente l’Arpa.



Alcuni abitanti del paese hanno sentito un odore acre e visto un fumo nero alzarsi dalla zona interessata che ha costretto le persone a chiudere le finestre.

Sul posto anche i Carabinieri.

ORE 22.05 - Quattro squadre di Vigili del Fuoco stanno intervenendo alla discarica di Castelceriolo per un incendio divampato verso le 22. Le fiamme sono divampate nel settore dell’indifferenziata.

Al momento non si conoscono altri particolari.

Seguono aggiornamenti.