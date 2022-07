Giunta Abonante: Ivaldi per Alessandria Civica. Quanti 'dem' in squadra?

Alessandria Civica, una delle liste che ha sostenuto il neo-sindaco Giorgio Abonante in campagna elettorale, punta su Gianni Ivaldi per essere rappresentata in Giunta.

"Esprimiamo grande soddisfazione per la vittoria di Giorgio Abonante e del centrosinistra - si legge in una nota ufficiale - Siamo molto contenti anche per il nostro risultato elettorale (il 4,33%, ndr), frutto dell’impegno e del lavoro culturale e programmatico svolto in campagna elettorale. Ringraziamo, inoltre, tutte le persone che ci hanno sostenuto. Consideriamo questo momento punto di partenza per aggregare e investire nella buona politica: per questo, chiediamo di essere rappresentati in giunta dal consigliere comunale Giovanni Ivaldi".

A tal proposito, il primo cittadino è al lavoro per la composizione della squadra: paiono ormai certi Marica Barrera come vicesindaco, Antonella Perrone al Bilancio, Enrico Mazzoni per il Pd, Michelangelo Serra per il M5S e appunto Ivaldi. Per i Moderati, invece, dovrebbe essere Claudio Falleti a sedere in Giunta, così come per i 'dem' (che alla fine potrebbero essere tre) Vittoria Oneto. Insomma, entro il weekend la composizione definitiva della squadra di Giorgio Abonante - non esclusa qualche sorpresa per completare il 'puzzle' - e lunedì il giorno buono per l'annuncio.