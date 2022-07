Addio a Dino Gandin, podista amico di tutti

SAN MICHELE - Non si poteva non conoscere ed essere amico di Dino Gandin, uno di quei personaggi genuini e appassionati che popolano il mondo del podismo provinciale.

Classe 1950 (avrebbe compiuto 72 anni il 30 novembre), ferroviere in pensione, Dino ha salutato la vita lasciando un senso di smarrimento e di profonda tristezza in cui lo ha conosciuto, ha condiviso tante giornate di corsa, in gara e in allenamento. Nella sua lunga carriera sportiva (negli anni 80 e 90, soprattutto, il suo nome era presenza fissa negli ordini di arrivo) ha vestito anche la canotta dell'Atletica Alessandria.

A lui si deve anche il celebre 'anello' 'San Michele - Quargnento - Giardinetto - San Michele', utilizzato da molti agonisti per allenarsi alla sfida contro il tempo, la più celebre Valeria Straneo, che qui ha preparato molti appuntamenti internazionali. Dino Gandin percorreva quella 'pista' anche in bicicletta e dal cortile della sua casa osservava spesso chi si cimentava su quella strada.

Alla famiglia le condoglianze della redazione de Il Piccolo