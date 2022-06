Polizia municipale: si cercano i vandali di questa notte

Prosegue l’attività della Polizia municipale di Alessandria: tra sabato e questa mattina, ad esempio, sono stati rilevati 8 sinistri stradali, di cui 3 con feriti (uno in prognosi riservata) e 5 con soli danni alle cose.

Ieri mattina, invece, ai giardini della stazione è stato deferito in stato di libertà un cittadino straniero privo dei necessari requisiti per il soggiorno sul territorio nazionale, analogamente a quanto riscontrato oggi, quando in piazza Marconi è stato individuato un altro cittadino straniero, anch’esso risultato clandestino, colto in comportamento contro il decoro urbano.

Sono inoltre in corso le indagini finalizzate ad individuare i responsabili del reato di danneggiamento avvenuto nella notte in corso Roma, anche attraverso le riprese delle telecamere di videosorveglianza.