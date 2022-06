Da tutta Italia (e dalla Francia) un solo coro: "Enzino sempre con noi"

ALESSANDRIA - L'hanno scritto i 'Fanciott' su una pezza, è il pensiero di chi ha saputo trasformare un anniversario in una festa. Come sarebbe piaciuto a Enzino, "esempio di mentalità" senza confini, capace di unire tifoserie da ogni angolo del paese (e da ogni categoria) e, anche, oltre confine, perché il gruppo di Toulon ha viaggiato con due pulmini per essere presente.

Da Cosenza, al momento di imbarcarsi, hanno scoperto che il volo era stato annullato. In pochi minuti hanno preso le macchine e si sono fatti oltre 1000 chilometri per esserci. Anche da Napoli, Pisa, Perugia, Viareggio, Genova (sponda Genoa). E poi la gente della Nord, anche chi va in altri settori: Enzino univa e unisce sempre.

Cori, fumogeni, balli improvvisati, racconti, video, anche una lotteria a La Boccia. Oggi sono due anni dalla scomparsa, ma Enzino è sempre presente e mamma Mara ha un sorriso e un abbraccio per tutti, perché è come sorridere e stringere quel ragazzo che ha lasciato un segno fortissimo. Sugli spalti e non solo.