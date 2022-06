Falleti, la cinquina è servita

ROMA - Cinquina tricolore. Manu Falleti e le compagne del Tennis&Events Borgotrebbia conquistano il quinto scudetto Over 40 a squadre femminile.

A Roma, Salaria Village, la formazione emiliana, di cui la maestra alessandrina è capitana e giocatrice, completa il ciclo di titoli. "Avevamo cinque possibilità e le abbiamo sfruttate tutte - confessa - Adesso magari proveremo a fare lo stesso percorso con la categoria Over 45, ma intanto ci godiamo questa vittoria".

Accesso diretto al girone finale ("da campionesse in carica, per la prima volta, abbiamo saltato il preturno"), nella prima giornata 3-0 al Monopoli, con le vittorie, in singolo, di Alice Canepa e Anna Ferrari e, in doppio, di Falleti e Barbara Bernardini.

Squadra che vince non si cambia e stesso risultato, 3-0, anche contro Pescara.

Oggi l'ultimo atto, di fatto la finale con Nomentano Roma. "Sono bastati i due singoli: Canepa, in tre set, su Micaela Hukanova, 4/6 6/4 6/1, e Ferrari 6/4 6/1 su Francesca Sconci. Sul 2-0 scudetto al sicuro, senza più giocare il doppio". E festa in campo.