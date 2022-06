'L'Elisir d'Amore' di Operitalia alla Gambarina

ALESSANDRIA - Domenica 26 giugno alle ore 17.00 al Museo Etnografico 'C'era una volta' (piazza della gambarina 1) di Alessandria ci sarà un appuntamento di canto Lirico, un capolavoro di Gaetano Donizetti 'L’elisir d’amore' in forma

semiscenica e di saggio.

'L’Elisir d’amore' è un melodramma giocoso in due atti di Gaetano Donizetti su libretto di Felice Romani. La storia ruota attorno alle vicende dell’umile contadino Nemorino, innamorato di Adina ed incapace di dichiararsi. L’equilibrio viene bruscamente interrotto con l’arrivo di Dulcamara (il ciarlatano di Donizetti), che – fingendosi un dottore – vende a Nemorino un fantomatico elisir d’amore. Tra le più celebri del repertorio operistico internazionale – sarà rappresentata in forma semiscenica (opera scenes) attraverso molti dei suoi momenti più salienti con arie, duetti, recitativi e concertati. Le voci nei rispettivi ruoli di Adina, Nemorino, il Dottor Dulcamara, Belcore e Giannetta saranno interpretati da protagonisti e nuove voci del panorama lirico, selezionate dal prestigioso progetto internazionale Operitalia di Bologna, la concertazione sarà del maestro Raffaele Mascolo docente di ruolo al conservatorio di Milano, che realizzerà e accompagnerà l’opera al pianoforte. Direzione artistica di Elena Bakanova. Gradita la prenotazione allo 0131 40030. Ingresso libero.