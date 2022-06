Contaminazione fra generi per 'Acqui in Palcoscenico'

L'ANNUNCIO - Dal 3 al 23 luglio, Acqui Terme ospiterà la 39ª edizione di ‘BeInSide-Acqui in Palcoscenico’. Il festival, nato per valorizzare le bellezze della città di Acqui e dedicato inizialmente al turismo termale, è divenuto negli anni, punto di riferimento della danza in Piemonte, allargando l’interesse ai giovani e agli appassionati di danza che, attraverso la manifestazione trovano, anche in questa edizione, spettacoli, corsi, workshop e bellezze monumentali da conoscere e scoprire.

Dal Teatro Aperto Giuseppe Verdi di Piazza della Conciliazione, il festival si sposta anche quest’anno al Palazzo dei Congressi, in zona bagni che, con i suoi ampi e modernissimi spazi, consente di rispettare le regole che disciplinano le entrate e le uscite, difficilmente realizzabili nel grande spazio aperto del Verdi.

Le serate che, per il 2022 ospiteranno 13 diverse compagnie, si svolgeranno rispettando le regole dettate dalla pandemia. Per le due provenienti dalla Spagna, è stato ottenuto l’importante patrocinio dell’Ambasciata di Spagna in Italia.

Gli appuntamenti del cartellone si svolgeranno in gran parte sul palcoscenico del Palazzo dei Congressi, alle 21 e saranno, in alcuni casi preceduti da performance ospitate nella contigua sala ovale. Il cinquecentesco Chiostro del Duomo ospiterà invece due performance ”site specific”, alle 18. Il festival è realizzato grazie al contributo di Mic, Regione Piemonte, Città di Acqui e con il prezioso sostegno della Fondazione CrAl. Direzione artistica: Loredana Furno; Viola Scaglione. Organizzazione: associazione Grecale. Per informazioni e prenotazioni: info@ballettoteatroditorino.org; cell. 339 2907436.