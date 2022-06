Amag Reti Gas, foglie e verde per produrre energia

E' arrivata nella giornata di ieri, giovedì 23 giugno, la firma dell’accordo tra Amag Reti Gas e la società Reset per la realizzazione, in regione Aulara di Alessandria, di un innovativo impianto che consentirà la produzione di energia elettrica pulita e calore ricavati da fogliame, verde e residui di potatura da utilizzare in prima battuta negli stessi impianti del Gruppo Amag, ma valutando poi l’utilizzo dell’eventuale surplus energetico. Si calcola infatti che, a regime, si potrà produrre l’equivalente del fabbisogno di elettricità di circa 500 famiglie.

Il costo dell’investimento, da parte della multiutility alessandrina, sarà di poco più di 1 milione di euro, in parte compensato da finanziamenti europei. "Ma soprattutto - spiega l’amministratore unico di Amag Reti Gas, Paolo Bobbio - si tratta di un impianto che, a regime, ‘sequestrerà’ anidride carbonica dall’atmosfera per migliaia di tonnellate l’anno. Un progetto a cui, con il presidente Paolo Arrobbio, abbiamo lavorato sin dal suo arrivo, nel 2018, con l’obiettivo di recuperare energia da fonti rinnovabili come i residui del verde pubblico e privato. Il tutto riducendo i gas serra normalmente emessi da tali scarti, cui vanno sommati quelli non più emessi evitando l'uso di energia e combustibili fossili".

"Sin dal mio arrivo in azienda, quattro anni fa, e in piena sintonia con l’amministrazione del Comune di Alessandria che è nostro azionista di maggioranza, abbiamo imboccato con decisione la strada dell’innovazione e dell’economia circolare - conferma Arrobbio - Sulla base dei dati 2021, non a caso, la piattaforma tedesca Statista (in collaborazione con Il Corriere della Sera e Pianeta 2030) ha inserito il nostro gruppo tra le 100 aziende italiane più attente al clima e all'ambiente. La stretta collaborazione con i consorzi nazionali che si occupano del riciclo dei diversi materiali, così il costante coinvolgimento attivo delle scuole del territorio sui temi della raccolta differenziata e della tutela dell'ambiente sono altri tasselli della nostra strategia presente e futura. La Smart City rappresenterà, anche su questo fronte, una svolta epocale, anticipata dalla firma dell’accordo per questo nuovo impianto green che produrrà energia elettrica pulita da fogliame, verde e residui di potatura. L’auspicio è che l’eliminazione dei costi di smaltimento degli scarti verdi del Comune di Alessandria e dei privati cittadini possa consentire, nei prossimi anni, una significativa riduzione della tassa rifiuti. Senza dimenticare, sul fronte della produzione di energia, il recente accordo di collaborazione con la Provincia per la sviluppo di comunità energetiche in riferimento agli edifici scolastici".