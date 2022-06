Marietta, Filip, Speranza: tre under per il futuro

ALESSANDRIA - A Rimini vorrebbero trattenerlo, con la conferma del prestito, ma anche l'acquisizione a titolo definitivo. Perché Christian Marietta è considerato il miglior portiere della D e con le 23 partite senza subire reti e le sole 19 incassate è stato determinante per il ritorno dei biancorossi romagnoli in C.

Ma l'estremo difensore, classe 2002, rientrerà all'Alessandria, che è proprietaria e che, negli ultimi due campionati, lo ha 'prestato' prima alla Caronnese e poi, appunto, al Rimini. E' uno di quegli elementi in giro sui campi della quarta serie, che faranno il cammino verso la società 'madre': è il caso di Filip e Speranza da Hsl Derthona, di Podda dal Sestri Levante e di Poppa dal Saluzzo.

Il loro destino dipenderà dalle scelte societarie per il futuro del club, su obiettivi e interpreti, e non è escluso che alcuni di loro rimangano, soprattutto se sarà, di nuovo, 'progetto giovani'.

Fra i 'papabili' per la prima squadra c'è, anche, Ascoli, che nell'ultimo campionato era stato convocato in occasione della gara casalinga con il Perugia.

Alessandria, l'iscrizione è una certezza Mercato: Prestia piace al Venezia, Giorno nel mirino del Pescara

Alla voce 'uscite' resta sempre l'interesse, forte, del Cesena per Simone Corazza, voluto da Mimmo Toscano, nuovo tecnico dei bianconeri, che lo aveva allenato alla Reggina nella stagione della promozione in B. Ora il club cesenate può avere più chance, perché non c'è la concorrenza della B: SudTirol, infatti, ha scelto Carretta.

Domani scade il termine per l'iscrizione per tutte le categorie professionistiche e la C non dovrebbe avere caselle vuote da riempire, anche se restano un paio di situazioni a rischio. Naturalmente si attende l'elenco definitivo dei 60 team per definire i gironi, anche se la conferma del taglio orizzontale - Nord, Centro, Sud - sembra quella prevalente anche in questa annata. Grigi, dunque, nell'A