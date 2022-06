Isola sant'Antonio: corpo carbonizzato all'interno di un'automobile

ISOLA SANT'ANTONIO - Terribile scoperta nel corso della serata di ieri a Isola Sant'Antonio, in località Cascina San Pio, in aperta campagna. Il corpo carbonizzato di una persona è stato ritrovato all'interno di un'auto bruciata. Un rinvenimento casuale quello dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, sul luogo di uno degli incendi che in questi giorni stanno flagellando la provincia di Alessandria.

Seguono aggiornamenti