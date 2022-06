Alessandria Sailing Team, sogni mondiali

ALESSANDRIA - Un Mondiale è già nella bacheca dei trofei di Alessandria Sailing Team, dove c'è anche il trofeo per un piazzamento sul podio iridato.

Un palmares che l'equipaggio di Spirit of Nerina - Rolandi Auto prova a incrementare, giocando 'in casa', in Italia, campionato Orc da sabato in Sardegna.

La barca è già in porto a Olbia da alcuni giorni, giovedì arriveranno tutti i componenti del team, che saliranno a bordo per raggiungere Porto Cervo ed effettuare i controlli di stazza. Venerdì giornata di allenamento, da sabato le regate per la classifica.

Tutta la flotta degli aspiranti campioni sarà suddivisa in tre classi, in base alle dimensioni e alla velocità delle imbarcazioni, e tre saranno anche i titoli assegnati dopo l'ultimo appuntamento in mare, giovedì 30. Il programma prevede una regata lunga tra le isole, con uno sviluppo di 160 miglia, nella giornata inaugurale, sabato. Due giorni saranno poi dedicati alle regate a bastone, uno a quella costiera, di circa 40 miglia. I percorsi saranno definiti anche tenendo conto delle condizioni del tempo e del mare: tutti da scoprire, dunque, fino a poche ore dal via.

"In palio c'è il titolo iridato, siamo pronti a una competizione molto dura, selettiva e con un livello altissimo. Siamo concentrati - sottolinea Paolo Sena, armatore e uno degli uomini in barca - l'equipaggio è unito, ben costruito ed equilibrato. Nel 2016 ci eravamo laureati campioni nel monotipo X-35, in Orc è il debutto mondiale anche per noi: siamo pronti al confronto e molto motivati".

Su Spirit of Nerina da giovedì ci saranno Alessandro Viganò navigatore, Gianluca Viganò timoniere, Gabriele Spotorno randa e tattica, Marco Ascoli e Paolo Sena tailers, Paolo Ricaldone, il presidente, centrale, Gian Niccolò Piotti e Gerardo Aliberti prodieri.