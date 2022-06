A Valenza arriva il Cine Tour: un viaggio alla scoperta del Po

VALENZA - Sarà proprio a Velenza l’ultima tappa del Cine Tour – Visioni sul Po, iniziativa per riscoprire il fiume nel suo tratto piemontese in diverse location regionali curata dall’Associazione Piemonte Movie. La rassegna è organizzata nell’ambito del progetto Cine – Cinema Communities for Innovation, Networks and Environment, nato con l’obiettivo di sostenere le sale cinematografiche come luogo di cultura per le comunità locali, unendo intrattenimento e attivismo nella promozione di tematiche ambientali. Tre giornate in altrettante comunità piemontesi: a Saluzzo lo scorso 12 giugno, Carmagnola ieri e, per finire, il prossimo weekend a Valenza. L’appuntamento sarà già dalle 15 di domenica 26 al Teatro Sociale.

Il fulcro sarà proprio il Po: si parte con un’escursione in bicicletta lungo il fiume con un momento di pulizia delle sponde dai rifiuti (sarà necessario munirsi di guanti e sacchetti della spazzatura medio-grandi). Alle 19 si farà ritorno a teatro per una merenda sinoira curata dalla condotta Slow Food del Monferrato Casalese e Moncalvo e per raccontare l’esperienza di Cine fino ad oggi. Alle 20.30 incontro con Roberto Cavallo: scrittore, divulgatore scientifico ed esperto in temi ambientali che presenterà la Keep Clean And Run, una eco-maratona di plogging da lui ideata nel 2015. E infine chiuderà la serata la proiezione del documentario ‘Lungo il futuro del Po’, insieme ai registi Gian Luca Gasca e Giacomo Piumatti. La prenotazione alla pedalata e alla merenda sinoira sono obbligatorie scrivendo a info@piemontemovie.com entro il 20 giugno fino ad esaurimento posti. Ingresso gratuito.