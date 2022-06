24 Ore di Basket: il duello Cuttica - Abonante a canestro

ALESSANDRIA - La sfida tra Gianfranco Cuttica di Revigliasco e Giorgio Abonante si sposta sul playground, quello della '24 Ore di Basket di Borgo Rovereto', al Rovereto Central Park, la lunga partita senza soste (solo qualche secondo per refrigerarsi, testa sotto l'acqua delle fontanelle) dalle 12 di oggi alla stessa ora di domani.

A inaugurare la nonstop un confronto tra i quintetti dei due candidati: foto di rito con i due schieramenti, divisa bianca per Abo Team, blu per la formazione di Cuttica, palla a due dell'assessore Piervittorio Ciccaglioni, poi tutti impegnati ad andare a canestro (il primo è di Franco Galliani, da 3, per i bianchi). Cuttica fa il tifo, Abonante gioca, per tutti e due la possibilità di conoscere la bella realtà di un gruppo di amici che, da 17 anni, gioca, si diverte e aiuta associazioni impegnate nel sociale.

Spazio anche allo Special Team Alessandria, squadre miste con alcuni giovanissimi insieme ai più esperti. Nel pomeriggio tocca ai bambini, tutti coperti i turni della notte, ci saranno anche le giocatrici di Funny Time Basket Alessandria. A ogni ora la gara di tiri da 3, al vincitore (o vincitrice) un completo da gioco della Bertram Derthona.

Musica, cibo, clima di festa, la possibilità di conoscere Yawp e i suoi progetti, fra cui "Sport oltre le barriere", tutto il ricavato per le realtà che, sul territorio, seguono l'accoglienza delle persone fuggite dall'Ucraina. Un motivo in più per iscriversi.