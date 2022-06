Siena, Longo candidato per la panchina

ALESSANDRIA - L'identikit del tecnico lo ha dato il nuovo presidente della Robur Siena, Emiliano Montanari.

E molti indizi fanno di Moreno Longo il favorito per la panchina dei bianconeri toscani. Soprattutto il fatto che, proprio oggi, è stato presentato il nuovo direttore sportivo, Ernesto Salvini, che per nove anni è stato direttore generale al Frosinone, fino al 2021, dove ha lavorato a stretto contatto con il tecnico dei Grigi e tra i due c'è grande stima e fiducia.

I candidati per la guida del Siena sono tre: Zeman ha detto no all'offerta di Montanari e il nuovo patron ha individuato in Longo la persona giusta, che conosce la categoria, l'ha anche vinta con l'Alessandria ed è considerato l'allenatore in grado di sviluppare un progetto molto ambizioso della nuova dirigenza.

Il nodo, però, è il contratto ancora in essere con la società grigia, anche per lo staff (Dario Migliaccio e Paolo Nava). La settimana appena iniziata è considerata quella decisiva per incontrare Luca Di Masi e parlare di una eventuale risoluzione che libererebbe Longo per chiudere la trattativa con Siena.