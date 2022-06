Protezione civile 'europea': all'esercitazione anche pompieri alessandrini

ALESSANDRIA - Il personale del Comando Vigili del Fuoco di Alessandria ha partecipato negli scorsi giorni in Alta Savoia ad una esercitazione congiunta tra i pompieri provenienti da tutto il Piemonte, coordinati dalla direzione Regionale, unitamente ai pompieri del Service Departemental d’incendie et de secouurs de la Haute-Savoia, in ambito USAR (Urban Search and Rescue), squadre specializzate all’attività di soccorso sotto macerie e crolli a seguito di eventi sismici e dissesti idrogeologici.

Le giornate hanno consentito di testare materiali ed attrezzature finalizzate alla gestione del soccorso su tale tipologia di intervento consentendo l’interscambio formativo delle metodologie operative tra le varie componenti del soccorso intervenute.

Tale attività è inquadrata nell’ambito del sistema di Protezione Civile Europeo riguardante la condivisione di moduli operativi di soccorso standardizzati a livello internazionale.