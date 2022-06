Amministrative, ore 23: affluenza in calo quasi ovunque, Alessandria al 46,69%

ORE 23 - Seggi chiusi per le Amministrative: in provincia di Alessandria 13 i Comuni al voto per scegliere il nuovo sindaco e rinnovare i Consigli comunali. Sicuri della nomina - che sarà ratificata domani - già 5 sindaci, nei paesi con una sola lista presentata e che hanno raggiunto il quorum dei votanti: Gianfranco Martino ad Alice Bel Colle, Gianluca Colletti a Castelletto Monferrato, Luca Ferrari a Morano sul Po, Cesare Chiesa a Rosignano Monferrato e Piero Bovio a Valmacca.

Vediamo l'affluenza definitiva città per città e paese per paese. Spoglio a partire dalle 14 di lunedì 13 giugno:

Alessandria 46,69% (nel 2017 era al 54,89%)

Acqui Terme 58,43% (era al 63,60%)

Serravalle Scrivia 50,76% (era al 60,03%)

Alice Bel Colle 71,48% (era al 67,15%)

Carezzano 59,42% (era al 71,28%)

Carrosio 63,38% (era al 68,88%)

Castelletto Monferrato 70,32% (era al 66,07%)

Frassineto Po 64,06% (era al 66,06%)

Molare 65,11% (era al 70,12%)

Morano sul Po 59,05% (era al 71,60%)

Pomaro Monferrato 60,13% (era al 72,31%)

Rosignano Monferrato 65,31% (era al 63,50%)

Valmacca 63,18% (era al 71,30%)

ORE 19 - Ufficiale il dato dell'affluenza alle ore 19 nei 13 Comuni della provincia di Alessandria al voto per le Amministrative:

Alessandria 32,43% (nel 2017 era al 39,48%)

Acqui Terme 43,28% (era al 47,71%)

Serravalle Scrivia 37,42% (era al 43,58%)

Alice Bel Colle 55,76% (era al 47,15%)

Carezzano 40,05% (era al 55,59%)

Carrosio 47,75% (era al 52,79%)

Castelletto Monferrato 52,49% (era al 50,63%)

Frassineto Po 48,23% (era al 51,19%)

Molare 50,20% (era al 53,23%)

Morano sul Po 47,57% (era al 59,30%)

Pomaro Monferrato 47,15% (era al 58,46%)

Rosignano Monferrato 48,76% (era al 53,14%)

Valmacca 48,26% (era al 58,86%)

ORE 12 - Affluenza per le Amministrative in calo in provincia di Alessandria alle ore 12: solo in due Comune su 13, infatti, il dato risulta essere superiore rispetto a cinque anni fa.

Ad Alessandria, ad esempio, si è al 15,51% a fronte del 18,75% del 2017; Acqui Terme è al 21,45% (contro il 24,35%); Serravalle Scrivia è al 17,45% (era al 21,83%); Alice Bel Colle è al 23,03% (era al 22,63%); Carezzano è al 20,69% (era al 27,66%); Carrosio è al 23,34% (era al 25,32%); Castelletto Monferrato è al 25,21% (era al 25,13%); Frassineto Po è al 22,92% (era al 25,63%); Molare è al 22,65% (era al 25,58%); Morano sul Po è al 23,65% (era al 33,90%); Pomaro Monferrato è al 19,62% (era al 29,85%); Rosignano Monferrato è al 22,30% (era al 26,35%); Valmacca è al 24,25% (era al 28,81%).