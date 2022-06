Alessandria, via Lumelli: liti e botte per strada iniziate mesi fa

ALESSANDRIA - La tensione che da qualche mese (come mostra un video girato ad aprile) caratterizza via Lumelli è arrivata al culmine domenica scorsa, quando numerosissimi nigeriani si sono riversati in strada e hanno dato vita a scene da Far West. Due episodi che hanno richiesto l'intervento prima della Polizia e poi di Polizia e Carabinieri.

Il giorno dopo, uno degli abitanti - a nome anche di altri vicini - si è recato in Comune, ma anche nella nostra redazione, per segnalare con tanto di lettera - che ha fatto protocollare e che ci ha consegnato - ciò che sta accadendo in quella zona e per chiedere al sindaco «di avvalersi della sua autorità amministrativa per facilitare gli interventi, in modo da mantenere la sanità mentale ad Alessandria».

"Abbiamo paura - ci ha spiegato - saremo costretti ad andare a vivere altrove se la situazione non migliora". E c'è pure chi, domenica sera, è sceso in strada per controllare che non venissero danneggiate le auto parcheggiate.