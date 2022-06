Atm, emendamenti Molinari: Abonante e Matrisciano rispondono a Cuttica

Quattro emendamenti della Lega al Decreto Cura Italia, a prima firma dell'onorevole Riccardo Molinari, per ripianare il debito del Comune di Alessandria nel fallimento ex Atm.

Una novità importante, che la Lega di Alessandria accoglie ovviamente con soddisfazione dopo che, ricordano dal partito, "già nel 2019, in occasione dei 20 milioni di euro del Decreto Salva Alessandria, l'onorevole Molinari evitò il default dei conti del Comune. Ora propone invece una soluzione risolutiva e definitiva anche sul fronte del debito di 22 milioni di euro della Città di Alessandria causato dalla causa civile intentata dalla Curatela fallimentare di Atm Spa".

Senato, ok all'emendamento Molinari sul debito Atm La Lega: "Riconosciuto che arriva dal passato, ora si aprono diverse ipotesi di lavoro, dalla transazione al mutuo"

"Già lo scorso marzo - evidenzia il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco - grazie alla Lega e a Riccardo Molinari ci fu un primo passo importante, ossia riconoscere che il debito ha natura straordinaria (quindi non può essere coperto da parte corrente del bilancio) e deriva dal passato (per rendere l'attuale Amministrazione estranea alla sua responsabilità). Ora però con gli emendamenti si va oltre: si propone che per il risanamento del debito si possa far ricorso straordinario al fondo di rotazione, alla Cassa Depositi e Prestiti e a forme di indebitamento anche in deroga ai limiti derivanti dalla vigente normativa e agli impegni previsti dal piano di riequilibrio approvato".

"Che farà il candidato sindaco del centrosinistra Abonante con i suoi alleati grillini? - domanda Cuttica - Hanno il coraggio di dire no anche a questo, come già hanno fatto in questa campagna elettorale su tutti i temi del lavoro e delle infrastrutture o almeno stavolta penseranno al bene di Alessandria, al di là degli interessi di bottega, e chiederanno ai loro rappresentanti in Parlamento di appoggiare gli emendamenti della Lega?".

"Attacco senza senso"

A stretto giro di posta la risposta proprio di Giorgio Abonante: "Un comunicato talmente strumentale che sembra essere stato redatto da un capriccioso bambino dell'asilo. Un attacco senza senso. Noi non abbiamo mai detto no a nulla e siamo disponibili a collaborare da sempre per il bene della nostra città. Il mix fra caldo estivo e chiusura della faticosa campagna elettorale fa brutti scherzi".

"Io firmai. Loro..."

Smistamento: Matriscia... La senatrice pentastellata: "L'inerzia fa morire il territorio"

Replica anche la senatrice del Movimento 5 Stelle, Susy Matrisciano: "Il candidato a sindaco Cuttica di Revigliasco dà evidenti segni di stanchezza da campagna elettorale. Voglio sperare sia solo questo e non incapacità di leggere gli atti parlamentari perché oggi pone domande alle quali il M5S a livello parlamentare ha già dato risposta. Voglio ricordare al sindaco leghista che l'emendamento di marzo per la città di Alessandria depositato in Senato recava già la mia firma, che ho apposto senza che nessuno me lo chiedesse (figurarsi!). Non posso dire lo stesso dei colleghi leghisti che sulla questione del Parco Smistamento e sul mio emendamento per dare un futuro a quell'opera si sono guardati bene dall'appoggiare. Sono sicura sia una svista e non una volontà deliberata di mentire solo per la campagna elettorale. Tutte le soluzioni utili per i cittadini alessandrini il M5S non ha problemi a condividerle. La Lega però smetta di strumentalizzare i disagi economici dei cittadini che arrivano da molto lontano, dagli stessi partiti alleati di Cuttica che hanno portato il Comune al dissesto".