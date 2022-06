Dlf, venti medaglie prima della 24 Ore

ALESSANDRIA - Venti in gara. E venti medaglie: il Dlf Judo Alessandria fa l'en plein al 'Randori Day' a Leinì, riservato alle nuove leve

Sette gli ori, conquistati da Sofia Truffa Filosa, Riccardo Gulisano, Ainhoa Maldonado Diaz, Samuele Brunello, Achille Raviolo, Giulia Ramponello e Fabrizio Mauro

I cinque argenti sono per Francesco Gatti, Leonardo Bonaugurio, Edoardo Fabbri, Martina Del Nevo e Aurora Torre.

Otto i bronzi: Stefano Campa, Lorenzo Camapanelli, Matteo Russo, Sebastian Dumitrache, Francesco Vaccarella, Carola Cerrato, Camilla Fabbri e Nicholas Brillante.

A seguire il gruppo i tecnici Agnese Re e Luca Vacca, affiancata da Vittoria Tassone e Tudor Oanea.

Ora inizia il weekend della '24 Ore di Judo" tradizionale appuntamento a conclusione dei corsi, nella palestra in viale Brigata Ravenna. Occasione per esibizioni, combattimenti e allenamenti, per far conoscere a tutti il livello e i progressi di ognuno e, anche, avvicinare nuovi praticanti per la prossima stagione.