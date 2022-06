"Senza lavoro, dormo su una panchina"

ALESSANDRIA - L'alessandrina Milva Bonafè, 59 anni, ha perso il lavoro (era centralinista all'Asl), perché non si è vaccinata contro il Covid. Sospesa e senza stipendio, ha dovuto rinunciare all'appartamento che aveva in affitto. Dice di non avere più denaro e di avere dormito, la scorsa notte, su una panchina. Oggi ha protestato, pacificamente, davanti alla prefettura.