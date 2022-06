"L'ultima parola" dei candidati a sindaco

ALESSANDRIA - A Cultura e Sviluppo, in piazza De André, il confronto tra i candidati a sindaco di Alessandria. Il dibattito, intitolato "L'ultima parola" è organizzato dal 'Piccolo' e ha per protagonisti Giorgio Abonante, Giovanni Barosini, Vincenzo Costantino, Gianfranco Cuttica di Revigliasco e Angelo Mandelli. Potete seguire l'incontro in diretta al sito www.ilpiccolo.net oppure sulle nostre pagine social.