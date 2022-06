Alessandria: identificati gli autori dell'accoltellamento

ALESSANDRIA - E' durata poco la fuga dei due extracomunitari responsabili dell'accoltellamento di un connazionale. Il ferito era stato portato al pronto soccorso con un codice giallo perché raggiunto da due fendenti.

Sono stati i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Alessandria a rintracciare in pochissime ore i due aggressori, per loro è scattata la denuncia.

Quartiere Cristo: lite per strada, accoltellato extracomunitario È accaduto in via Norberto Rosa. Sul posto 118 e Carabinieri

I fatti sono accaduti sabato pomeriggio, in via Norberto Rosa, al quartiere Cristo. I medici del 118, dopo un primo intervento, hanno trasportato l'aggredito all’ospedale. Ha riportato lesioni giudicate guaribili in due settimane.