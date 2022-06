STREVI - ORE 17.17 - Al momento fonti di Polizia parlano di quattro vittime e due feriti, mentre nei primi concitati momenti dopo l'incidente il 118 aveva comunicato che a perdere la vita erano state cinque persone. Riguardo ai mezzi, uno di quelli coinvolti è un furgone Il Girarrosto - Bellani adibito a trasporto e servizio per mercati e fiere, il secondo invece un furgone Gmp Agri.

ORE 17.08 - Si cominciano a delineare le prime fasi del drammatico incidente avvenuto al km 29 della strada statale 30, a Strevi. Due i mezzi coinvolti: un furgone da 35 quintali e un mezzo di trasporto speciale specifico per i mercati. Due persone sono state trasportate in codice rosso agli ospedali di Torino e Alessandria. Sul posto i soccorritori stanno ancora lavorando per estrarre le vittime dai mezzi.

ORE 16.44 - La Statale che da Strevi porta ad Acqui Terme è chiusa. Il traffico viene fato defluire all'interno del paese. Il terribile incidente si è verificato a circa 200 metri dalla rotonda che conduce verso la città termale.

I carabinieri stanno bloccando i due ingressi della strada, mentre gli agenti della Polizia Stradale stanno rilevando l'incidente. Sul posto pure i Vigili del Fuoco.

ORE 16.37 - I soccorritori continuano ad operare sul posto.

ORE 16.05 - Sono cinque le vittime dello scontro avvenuto a Strevi, nella superstrada tra le due rotonde della provinciale 30: il frontale ha coinvolto un furgone di quelli usati per le fiere (tipo banchetti dei panini) e un mezzo pesante.

Un'altra persona è stata portata in codice rosso a Torino, una seconda sempre in codice rosso ad Alessandria.



ore 15.50 - Incidente stradale poco fa sulla variante di Strevi, in direzione Alessandria. Sul posto stanno intervenendo le forze dell’ordine e i medici del 118, con l’elisoccorso.

Al momento non si conoscono altri particolari. Sembra si tratti di un frontale avvenuto all’altezza del distributore CentroCalor tra due autocarri.

Seguono aggiornamenti.