ARCHITETTURE MUSICALI - Prenderà il via venerdì 3 giugno, con un concerto nel chiostro dell’istituto Saluzzo di Alessandria, la rassegna ‘Percorsi di...architetture musicali’ organizzata dall’associazione di musica e cultura F. Chopin di Alessandria.

Venerdì, alle ore 17.30, l’orchestra dei giovani allievi del liceo musicale Saluzzo-Plana, diretta dal docente e compositore Enrico Pesce, terrà un concerto in memoria di Jean Formiga, ventenne novese, diplomato proprio all’istituto alessandrino, scomparso nel 2020 a causa di una grave malattia.

, alle 17.30, nel cortile di, concerto per pianoforte a quattro mani del duo formato da. La rassegna è diretta da, pianista eclettica da sempre interessata ai legami tra la musica, la matematica e in generale a tutte le diverse arti, ed è realizzata con il contributo della Fondazione CrAl, gode del patrocinio del Comune di Alessandria e di Viguzzolo e della Provincia di Alessandria. In collaborazione con l'Associazione Culturale Viguzzolese e l'Ordine degli Architetti di Alessandria.