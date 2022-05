Conte: "Se stringiamo un'alleanza, è perché ci crediamo"

Il leader del Movimento 5 Stelle, ed ex premier, Giuseppe Conte è questo pomeriggio ad Alessandria per sostenere la candidatura a sindaco di Giorgio Abonante. "Le alleanze? - le sue parole - Il Movimento 5 Stelle, per farle, mette dei paletti molto alti. Se dunque si riescono a stringere, è perché ci crediamo".

"Il Ddl sul salario minimo è fermo in commissione Lavoro al Senato. Su quel testo - aggiunge unitamente alla senatrice Susy Matrisciano - dobbiamo continuare a lavorare. La legge va approvata entro la legislatura, non è ammissibile che il 46% dei beneficiari del reddito di cittadinanza siano lavoratori poveri”.