Annullato (di nuovo) il concerto di Fresu

Come comunicato da Pannonica, agenzia che cura l’immagine e gli eventi del maestro, “il sig. Paolo Fresu è purtroppo risultato positivo ad un tampone Covid e pertanto non potrà partecipare ai concerti già fissati nella settimana che va da oggi 31 maggio 2022 quanto meno al giorno 8 giugno”.

Per questa ragione l’artista non potrà essere presente nemmeno al concerto Paolo Fresu & Dino Rubino dedicato alla memoria di Mariella Bertolotti in programma il 2 giugno in piazza Santa Maria di Castello ad Alessandria.

Gli organizzatori, che augurano al maestro Fresu di rimettersi prontamente, comunicheranno successivamente la nuova calendarizzazione dell’appuntamento.