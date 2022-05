Referendum: spostato in Taglieria l'incontro con Sallusti

Il maltempo sposta la sede del dibattito sui Referendum legato alla Giustizia: l'incontro con il giornalista Alessandro Sallusti, inizialmente in programma ad Alessandria in piazza Marconi questa sera alle 20.30, andrà in scena - alla stessa ora - alla Taglieria del Pelo.

Appuntamento dunque in via Wagner, al chiuso, per una serata alla quale parteciperanno anche il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, l'onorevole Riccardo Molinari, l'avvocato Paolo Caviglia e l'avvocato Marco Marchioni.

Nel corso della serata verrà presentato il libro Lobby&Logge, scritto dallo stesso Sallusti con Luca Palamara