Eventi e progetti: rione Cristo protagonista

Soddisfazione per i risultati fin qui raggiunti, ma anche consapevolezza di dovere (e volere) crescere ancora. Attraverso una serie di iniziative che, nell'ambito di un progetto triennale, porteranno il Cristo a recitare un ruolo sempre più importante in ambito cittadino.

E' questo, in estrema sintesi, il senso della conferenza stampa andata in scena questa mattina (lunedì) nella sede della Commissione Alessandria Sud, in via Parri 8. Nello specifico, sono stati annunciati gli eventi per i prossimi mesi, con un calendario davvero nutrito e studiato a misura di famiglia, ma si è parlato anche di futuro, con obiettivi a lungo termine da raggiungere con il lavoro di tutti.

"Da giugno a ottobre - l'annuncio di Commercianti e Sud - saranno in programma oltre 30 eventi, con varie manifestazioni tutte diverse tra loro, ma in realtà accomunate da un solo obiettivo: quello di valorizzare il territorio. Siamo contenti di avere già ottenuto risultati di rilievo, però le richieste e le segnalazioni non si esauriscono mai e proprio per questo motivo è stato redatto un progetto triennale, durante il quale proveremo poco alla volta a concretizzare tutti i vari interventi prioritari per il quartiere".

L'idea, come già emerso in tante altre occasioni, è quella di porre l'accento pure sui sobborghi. "Proprio così - si sottolinea - non devono più esistere divisioni, siamo un'unica realtà e bisogna lavorare per valorizzare anche queste aree che in passato sono state troppo spesso dimenticate. Cabanette, Casalbagliano e Villa del Foro avranno la necessaria attenzione, esattamente come tutte le zone del rione".

Ricchissimo, e di qualità, il calendario delle manifestazioni: gli appuntamenti più vicini, in ordine temporale, sono street food e festa dello sport, ma a luglio torna la notte bianca e poi ci sarà una rilevante componente musicale, dai Divina fino ai Dik Dik. Le novità? Moltissime, a cominciare da aspetto marketing e giornate ecologiche. Maggiori dettagli su Il Piccolo in edicola domani, martedì 31 maggio.