Amag Ambiente, 4.853 ore di lavoro ad aprile

Sono state 4.853 le ore complessive di lavoro, per una media giornaliera di oltre 170 ore (in linea con il mese precedente), svolte da Amag Ambiente nel corso del mese di aprile, anche grazie all'impegno costante di 32 addetti e 19 veicoli dedicati allo ‘spazzamento’ manuale e meccanizzato e al servizio di raccolta rifiuti ‘Fuori Cassonetto 2.0’ in tutto il territorio del Comune di Alessandria, dalle vie del centro cittadino ai quartieri fino ai sobborghi.

Di seguito la tabella con i dati disaggregati per singolo servizio.

L'azienda ricorda che chiunque abbia a casa propria rifiuti ‘ingombranti’ ossia televisori, materassi, sedie o tavoli non dovrà abbandonarli vicino ai cassonetti, o in qualsiasi altro luogo pubblico. Potrà liberarsene sia portando gli stessi, negli orari di apertura, alla sede Amag Ambiente di Viale Michel 44 (di fianco al Cimitero di Alessandria), o presso il Centro di Raccolta del Quartiere Cristo in via IV Martiri 133, direzione di Casalbagliano, sia concordando il ritiro gratuito a domicilio (massimo 5 pezzi). I rifiuti andranno conferiti a piano strada, nella giornata concordata, dalle ore 7 alle ore 13.

Sono inoltre presenti sul territorio altri centri di raccolta differenziata presso i Comuni di Felizzano, Frugarolo e Sezzadio.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare questa pagina web.

E' attivo anche il ritiro a domicilio, su prenotazione, chiamando il numero verde 800-296096 (solo da telefonia fissa) o lo 0131 223215 (lunedì - venerdì mattino dalle 8:30 alle 13 - pomeriggio dalle 14:30 alle 17). Mail: info@amagambiente.it. Whatsapp: 320-5696988