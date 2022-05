Bersani: "Da Alessandria un incoraggiamento per il centrosinistra"

ALESSANDRIA - L'ex ministro e fondatore di Articolo 1, Pierluigi Bersani, questa mattina in città per sostenere la candidatura a sindaco di Giorgio Abonante: "Da Alessandria - le sue parole - arriverà una bella spinta per il centrosinistra. Che dovrà essere motivato e coeso nella campagna nazionale che ci aspetta in autunno ed essere propositivo, senza dire solamente 'no alla destra' o 'lavoro' in maniera generica. Noi abbiamo dei valori ben precisi".

"Alessandria - aggiunge - è capace di essere crocevia di ripartenza e lo è stato anche in passato".