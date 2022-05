Atto vandalico al pulmino dell'Associazione Idea

ALESSANDRIA - Atto vandalico nei confronti del pulmino dell'Associazione Idea, che da trent'anni aiuta i disabili: qualcuno, in piazza Madre Teresa di Calcutta (piazzale Aci), ha infatti infranto il vetro posteriore del mezzo.

"Non sappiamo quale sia il messaggio, e se c'è un messaggio (speriamo di no) - spiegano i soci - Ma se ci fosse, dimostrerebbe quanto ci sia ancora da lavorare affinché qualcuno rispetti prima di tutto il significato che un veicolo come questo ha per le centinaia di persone che all'anno lo utilizzano per recarsi in ospedale o per piccoli momenti di relax e stacco da una realtà che a volte è difficile da sostenere".

"Non è solo un vetro rotto, né solo un eventuale attacco alla nostra associazione o alle persone con disabilità - proseguono - È soprattutto uno sfregio, l'ennesimo, alla nostra ricerca per la libertà e autonomia. Chi ha fatto questo, oggi potrà ancora utilizzare la sua bici, auto o le sue gambe per spostarsi in maniera quasi automatica, istintiva. Noi invece dovremo, oltre a pensare a come gestire la nostra vita come facciamo ogni giorno, anche a come fare per recarci dove più ne abbiamo bisogno. E ci fermiamo solo a riflettere quanto difficile sia ancora non solo vivere, ma addirittura sopravvivere".