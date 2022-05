Giorgia Meloni ad Alessandria: "Logistica, sicurezza e concretezza"

La leader di FdI oggi ha salutato i candidati alessandrini del suo partito che appoggiano la candidatura del sindaco uscente, Gianfranco Cuttica. Al centro sportivo Centogrigio Meloni ha ribadito i punti-slogan: sicurezza, decoro, concretezza. Alessandria e la logistica. Anche Meloni richiama alla posizione strategica della città: "Abbiamo sempre chiesto un Ministero del Mare per valorizzare l'economia turistica e portuale, così anche quella retroportuale di Alessandria".

Meloni ha ribadito che il centrodestra è unito e non sta insieme solo per convenienza di governo. Poi giù con le critiche (e relativi applausi) per tutti gli avversari. "Uguaglianza e merito, altro che elemosina del Reddito di Cittadinanza o di una cultura sessantottina". E ne ha pure per il presidente del consiglio: "Draghi non è espressione del popolo, vuole barattare le licenze dei balneari con il Pnrr".