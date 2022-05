Poste Italiane viaggia superveloce con la connessione PosteCasa

Nei suoi 160 anni di attività Poste Italiane è passata dal monopolio di poste e telegrafi a società che eroga servizi di comunicazione varia, compresa la fibra ultraveloce. Per rispondere alla crescente domanda di servizi di connessione internet veloci è nata PosteCasa Ultraveloce il nuovo servizio per la connessione in Fibra Ottica di Poste Italiane disponibile in tutti gli Uffici Postali di Alessandria.

Per aderire occorre verificare la copertura della propria abitazione, per poi richiedere l’attivazione direttamente online all’indirizzo www.poste.it/postecasa-ultraveloce-esclusiva-online.html oppure in uno dei 214 Uffici Postali di Alessandria e attendere di ricevere a domicilio il modem WiFi e la chiavetta USB.