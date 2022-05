Fedez: "Neppure ad Alessandria tifano l'Alessandria"

ALESSANDRIA - Che Fabio Caressa tifi Alessandria è noto, il noto giornalista di Sky lo ha affermato spesso ed è stato spesso spettatore al Moccagatta, una volta anche in compagnia di Gianluca Vialli.

Ma che Fedez si permetta di prenderlo in giro per questa dichiarazione fa infuriare i tifosi e denota una totale ignoranza, da parte dell'artista, del calcio, dei Grigi, della storia, del presente e del passato.

E' accaduto a 'Mucchio Selvaggio', il blog video del rapper: Caressa, ospite, ha ribadito, "è noto che l'unica squadra per cui faccio il tifo è l'Alessandria" e Fedez si è affrettato a replicare, con un tono irriverente, "Ma dai.... non è vero. Ma chi c...o tifa l'Alessandria? Nemmeno quelli di Alessandria".

Sui social immediata la reazione della tifoseria, più d'uno gli ha anche ricordato che bene sapeva dove è Alessandria quando, a inizio carriera, si proponeva per 'ospitate' nei locali del territorio.

Una frase sgradevole e irrispettosa: le reazioni potrebbero non fermarsi ai commenti duri nei confronti di Fedez.