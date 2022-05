Alessandria: quale aiuto (a gennaio) da Cairo?

ALESSANDRIA - "La retrocessione dell'Alessandria? Mi è molto dispiaciuta, ho seguito i Grigi tutto l'anno". Poi c'è una frase di Urbano Cairo, nell'intervista a 'Deejay Football Club', la trasmissione su Radio Deejay condotta da Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, che fa sobbalzare parte dei sostenitori dell'Alessandria. "A gennaio abbiamo anche cercato di capire se c'era qualcosa che si poteva fare insieme, ma non ci siamo riusciti".

Già ma cosa? Cosa significano le parole del presidente del Toro, il cui nome, con una certa frequenza, da quasi vent'anni, è accostato alla società grigia? Questioni di mercato, giocatori che avrebbero potuto arrivare, con ogni probabilità in prestito, operazioni che, lo ha dichiarato lo stesso Cairo, non si sono perfezionate, forse anche per la posizione di alcuni elementi (si era parlato di Millico, ad esempio, che poteva rientrare a Torino dal prestito a Cosenza, per cambiare maglia, o di qualche giovane della Primavera, ma anche di Ben Kone, in quella sessione finito a Crotone).

Non di quote societarie, anche perché chi conosce Cairo sa bene che non è sua abitudine entrare con una partecipazione in un altro club. Anche recentemente ha ribadito che nel calcio deve comandare uno solo. Non è poi il tipo da fare annunci prima di eventuali fatti compiuti: caso mai dopo e il riferimento è, comunque, ad eventuali movimenti di mercato. Con l'augurio all'Alessandria di "tornare presto in B".

Torna il Padova

Definita la griglia playoff in B, semifinali Monza - Brescia e Pisa - Benevento, e anche nel tabellone per conquistare la serie cadetta. Il Padova torna al Moccagatta, martedì alle 21, per l'andata dei quarti con la Juventus Under 23. Sugli spalti, in rettilineo, anche i giovani delle società che fanno parte della Juventus Academy, fra cui anche la Don Bosco Alessandria, insieme a quelli del settore giovanile maschile e femminile.

Prevendita aperta, 10 euro l'intero, 5 per Under 20, Over 60 e donne.

Gli altri abbinamenti sono Feralpisalò - Reggiana, Monopoli - Catanzaro e Virtus Entella - Palermo