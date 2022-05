Molteni, intenso pomeriggio alessandrino

ALESSANDRIA - E' cominciata dalla Scuola di polizia di corso Acqui la giornata alessandrina di Nicola Molteni, sottosegretario del Ministero dell'Interno. Ricco il calendario di appuntamenti.

Alle 15.45, in Prefettura, l'onorevole Molteni avrà un incontro riservato con il prefetto Francesco Zito e con l'onorevole Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera (anche Molteni, lombardo di Cantù, classe 1976, è della Lega). Di seguito, e saranno circa le 16.30, visita ufficiale al Comando della Polizia municipale, in via Lanza, cui seguirà alle 17,15 quello che è stato definito "un sopralluogo alle zone e quartieri più 'critici' del capoluogo di provincia".

In piazza e piazzetta

L'agenda prevede alle 18.15 un incontro pubblico in piazzetta dalla Lega, in cui Molteni, con Molinari e il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, tratterà di sicurezza. E, dopo un incontro in Comune, col sindaco stesso, alle 20.20, in piazza della Libertà, darà il via alla StrAlessandria, la tradizionale corsa podistica (ma molti affrontano il percorso camminando) per le vie cittadine.