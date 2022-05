Alessandria, nove tifosi a Vicenza e il coro per Enzino

ALESSANDRIA - Quel coro dalla Nord del 'Menti', dove ieri erano i quasi 1300 tifosi del Cosenza, ha emozionato. Il nome di Enzo Spinello, scandito e ritmato con gli applausi, ha commosso i ragazzi partiti da Alessandria, che si sono uniti ai cosentini.

"La nostra amicizia è sempre più salda" il commento di Gianluca Cattaneo: con lui, che fa parte della Brigata Spinello, anche tre componenti dei Supporters 1999 e cinque Fanciot.

Da Cosenza, in queste ore, le proteste sono arrivate fino in Lega: il presidente Guarrascio ha telefonato al presidente della B Balata, soprattutto per l'episodio del gol annullato a Caso, che avrebbe dato il vantaggio alla formazione di Pierpaolo Bisoli.

Mano severa del giudice sportivo: 2000 euro di multa "per il lancio di bicchieri di carta e plastica" (e nulla per i fumogeni arrivati dalla curva vicentina) e squalifica per il ds Roberto Goretti, Kevin Marulla e Danilo Chiodi.

Milanese in azzurro

Nuova avventura in azzurro per Tommaso Milanese: il centrocampista è stato convocato da Paolo Nicolato, ct dell'Italia Under 21, per uno stage, a Tirrenia, con altri 11 giocatori di B, che potrebbero entrare nel gruppo impegnato nelle ultime gare di qualificazione per l'Europeo, in cui la formazione italiana è al comando del girone, con 3 punti sulla Svezia, che ha una gara in più.