Special Olympics, la torcia fa tappa ad Alessandria

ALESSANDRIA - La torcia dei giochi nazionali estivi Special Olympics farà tappa ad Alessandria, una delle 44 da Nord a Sud, sulla strada verso Torino dove, dal 4 al 9 giugno, oltre tremila atleti si confronteranno in venti discipline, finalmente in presenza, "un segno straordinario di una normalità riconquistata", come sottolinea il presidente della Provincia Enrico Bussalino, che oggi ha accolto i protagonisti per la presentazione a Palazzo Ghilini.

"Il 18 maggio sarà una giornata speciale, in due tappe - racconta Alessandro De Faveri direttore provinciale di Special Olympics e presidente di Special Team Alessandria - la prima al Michelin Sport Club a Spinetta, alle 9.30, con i prime due tedofori, la seconda al campo scuola dalle 11.30, dove saranno molti atleti a passarsi la torcia, prima di accendere il tripode".

Ci saranno le scuole, ci sarà il mondo sportivo, le istituzioni, l'associazionismo. "E' importante che in Italia di parli di più di Special Olympics e di cosa rapresenta, per le persone con disabilità, perché fare sport - insiste Marco Petrozzi, tecnico nazionale - fa crescere autostima e autonomia".