Acqui e Castellazzo, due vittorie per l'ultimo atto

ACQUI - Il ritorno alla vittoria non basta all'Acqui: battuto il Rivoli (3-2), ma anche Dronero e Chisola dilagano, con Pinerolo e Benarzole, e i termali non giocheranno i playoff di Eccellenza, e da domani si penserà alla prossima stagione.

Castellazzo rispetta il pronostico, terzo successo di fila, 5-1 sul fanalino Atletico Torino, ininfluente per un verdetto già scritto da due settimane. Ma i biancoverdi escono a testa altissima e già pensano a come ottenere la riammissione alla categoria.

Doppio Guazzo

Acqui con Lequio tra i pali al posto di Cipollina, ed è uno dei protagonisti nella prima frazione. Termali in vantaggio al 10', azione tutta di prima, Carrese per Nani, che serve Campazzo, sul suo cross la girata vincente di Guazzo. Immediata la reazione del Rivoli, all'11' Lequio vola sulla conclusione di Pavia servito da Romani. Il raddoppio al 23': Acqui protesta per un tocco di mani in area, l'arbitro fa cenno di proseguire, ma sugli sviluppi c'è un altro intervento e questa volta il direttore di gara indica il dischetto. Innocenti trasforma. Ancora una parata decisiva di Lequio su Romani. Al 36' la terza rete, Bollino per Innocenti, taglio sul secondo palo per la deviazione, di prima, di Guazzo. Che, al 40', potrebbe segnare ancora, ma la sua girata passa di poco sulla traversa. E Lequio non si fa sorprendere ancora dalla conclusione di Romani nel finale.

La ripresa è più di marca ospite: al 5' accorcia Ba, di testa, sull'angolo di Romani. Che, al 32', trasforma una punizione per il 3-2. I padroni di casa subiscono l'iniziativa degli ospiti, solo al 7' uno spunto per il poker, Guazzo mette Campazzo davanti al portiere, ma l'esterno calcia addosso. Ancora Lequio decisivo al 40' su Ba. Acqui chiude al sesto posto, con qualche rammarico per i tre ko nella seconda parte del ritorno che hanno negato l'accesso ai playoff, solo un punto sopra.

Cinquina castellazzese

Castellazzo saluta l'Eccellenza con una vittoria sul fanalino Atletico Torino. Che, però, segna per primo, sfruttando un errore difensivo dei biancoverdi, che nei primi minuti costruiscono un paio di occasioni limpide. La squadra replica immediatamente con Viscomi, che controlla al limite e carica il destro, conclusione forte che supera l'estremo difensore avversario. I padroni di casa ribaltano il punteggio con una azione di Liguoro, progessione con dribbling in serie. Sul suo taglio interviene un difensore ospite, che per anticipare Di Santo, infila il suo portiere. Molte occasioni, ma al riposo è 2-1. A metà della ripresa la terza rete del Castellazzo, con Liguoro, che segna ancora e pure Zunino mette la firma sulla cinquina. "Il Castellazzo c'è e ci sarà al via della prossima stagione - sottolinea il presidente Cosimo Curino - La categoria la scopriremo più avanti"

Acqui: Lequio, Carrese, Verdese, Gilardi, Morabito, Nani, Bollino, Genocchio (12'st Manno), Guazzo, Innocenti, Campazzo. A disp.: Cipollina, Cerrone, Marengo, Baldizzone, Viscomi, Coletti, Cavallotti, Massaro. All.: Merlo

Castellazzo: Rosti, Cimino, Benabid, Viscomi, Ventre, Cavanna, Zunino, Liguoro, Di Santo, Rosset, Manfrin. A disp.: Hoxha, Solia, Cascio, Mattei, Rechiuto, Bellizona, M'Hamsi. All.: Molina